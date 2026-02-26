Dire Straits Brothers in Arms: concierto tributo en Lleida el 13 de marzo

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

La banda tributo Brothers in Band regresa a Lleida para presentar su espectáculo Dire Straits - Brothers in Arms 40th Anniversary European Tribute Tour. El concierto tendrá lugar en el Teatre de la Llotja el viernes 13 de marzo de 2026, coincidiendo con la celebración de las cuatro décadas desde el lanzamiento del álbum Brothers in Arms.

Esta nueva producción recrea la gira que Dire Straits realizó entre 1985 y 1986, periodo en el que la banda británica alcanzó proyección mundial. Brothers in Band ha realizado actuaciones en diversos países europeos y latinoamericanos, incluyendo Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, México, Perú y Colombia.

Repertorio de la época dorada de Mark Knopfler

El espectáculo incluye un repertorio seleccionado de mediados de los años 80, etapa que marcó el punto álgido de la carrera de Dire Straits. La propuesta musical busca reproducir las interpretaciones originales de la formación liderada por Mark Knopfler durante aquellos años.

Angelo Fumarola al frente de la formación tributo

Angelo Fumarola interpreta el papel de Mark Knopfler en Brothers in Band, encargándose de la voz y la guitarra solista. El músico reproduce el estilo guitarrístico característico del líder de Dire Straits. La banda que acompaña a Fumarola ejecuta el repertorio de la formación británica con una aproximación fiel a las grabaciones y actuaciones originales del grupo.

