Lleida cambia el mapa: urología robótica en la Clínica Mi NovAliança

Publicado por Ofert per Clínica Mi NovAliança Creado: Actualizado:

En Lleida, la cirugía urológica de alta complejidad empieza a cambiar de dirección. Durante décadas, cuando el caso era difícil —por tecnología, destreza o logística—, la respuesta solía implicar hacer kilómetros: Barcelona, Zaragoza o Madrid. Hoy, cada vez más, la pregunta es otra: ¿y si la solución estuviera aquí? En los quirófanos de la Clínica Mi NovAliança, la urología mínimamente invasiva ha dado un paso que no se mide solo en máquinas, sino en resultados y en confianza. Y detrás de esta transformación hay un modelo de colaboración: Mi NovAliança y Clínic Lleida trabajan conjuntamente en el marco de una alianza estratégica en el ámbito de la urología, bajo el liderazgo de los urólogos David García y Jaume Pelegrí. El planteamiento es tan sencillo como exigente: innovación, sí, pero solo cuando mejora el resultado clínico y la experiencia del paciente; tecnología, sí, pero siempre acompañada de criterio, formación y seguimiento.

Los robots, al servicio de la calidad de vida de los pacientes

Robótica, sí. Pero con una premisa que conviene aclarar: el robot no opera; el cirujano decide. El sistema Da Vinci permite trasladar la destreza humana a un entorno mínimamente invasivo: incisiones pequeñas, visión ampliada en tres dimensiones y una maniobrabilidad que facilita trabajar con más estabilidad en zonas anatómicas delicadas. En la práctica, este enfoque puede traducirse en menos sangrado, cicatrices más discretas y una recuperación más rápida en muchos procedimientos, sin perder el objetivo de siempre: precisión y seguridad.

Y la robótica en Lleida no se queda en la “cirugía típica”. Los quirófanos de la Clínica Mi NovAliança ya han sido escenario de procedimientos urológicos reconstructivos avanzados que requieren una curva de aprendizaje elevada y un equipo entrenado. Son intervenciones donde la técnica importa, pero también el método: planificar, personalizar y acompañar al paciente antes y después. Porque operar bien no es solo operar: es hacerlo en el momento adecuado y con un plan de recuperación pensado para volver cuanto antes mejor a la vida. La segunda revolución lleva el agua en su nombre. Mi NovAliança ha incorporado el robot AquaBeam para hacer Aquablation, una técnica avanzada para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata: el crecimiento progresivo de la glándula que, con los años, puede dificultar la micción y condicionar la vida diaria (urgencia, chorro débil, levantarse varias veces por la noche). El procedimiento utiliza un chorro de agua a presión, guiado por imagen, que elimina de manera selectiva el tejido de la próstata que rodea y aprieta la uretra y busca aliviar los síntomas sin añadir una agresión innecesaria. En términos prácticos, la propuesta es clara: mejorar la calidad de vida y hacerlo cuidando aspectos especialmente sensibles para muchos pacientes, como la continencia y la función sexual. Que Lleida disponga de esta tecnología no es un detalle menor. La primera intervención con AquaBeam en las comarcas leridanas se llevó a cabo en la Clínica Mi NovAliança, con una disponibilidad que sitúa el territorio entre los pocos puntos del país con acceso a esta opción. Para el paciente, la consecuencia es muy concreta: poder valorar una cirugía avanzada sin salir de Lleida.

Pioneros de la exportación, importan turismo de salud

Hablar de robots es hablar de futuro; hablar de experiencia es hablar de presente. García y Pelegrí, con su prestigioso equipo, no solo operan aquí: también han exportado su conocimiento. Han impulsado programas de cirugía robótica y han llevado a cabo actividad quirúrgica y formativa en diferentes puntos del Estado. Canarias, Zaragoza, Sevilla, Tortosa, Girona o Cantabria son testigos y grandes ejemplos de ello. Han puesto en marcha y potenciado la cirugía robótica en el ámbito privado con el acompañamiento de este equipo. Es una forma de liderazgo poco habitual: la de enseñar en el quirófano, acompañar a otros especialistas en sus primeras intervenciones y transmitir el saber sin perder la exigencia. Una reputación que también se refleja en reconocimientos profesionales y en la confianza de los pacientes.

Los quirófanos de la Clínica Mi NovAliança ya han sido escenario de procedimientos urológicos reconstructivos avanzados.CLINICA MI NOVALIANÇA

El efecto colateral se vive como un cambio de época: personas que miran hacia Lleida para operarse. Empieza a dibujarse un turismo de salud que cambia el mapa habitual. Donde antes el territorio exportaba pacientes, ahora los atrae: gente que busca tecnología puntera y manos expertas, sin renunciar a la proximidad humana. Y aquí, la Clínica Mi NovAliança se convierte en puerta de entrada a una urología de referencia, con el apoyo médico de Clínic Lleida y un equipo que ha hecho de la innovación una herramienta real al servicio del paciente. Cuando la medicina avanza a velocidad de vértigo, la clave es combinar innovación y criterio. Desde la Clínica Mi NovAliança y Clínic Lleida apuestan por un modelo que integra tecnología de última generación con pericia clínica consolidada. Bajo el liderazgo de los urólogos David García y Jaume Pelegrí hay una cosa que ningún robot puede replicar: la experiencia, la formación continuada y la decisión quirúrgica cuando el caso es complejo. Porque lo que es verdaderamente revolucionario no es que exista un robot. Es que Lleida se esté convirtiendo, finalmente, en destino para tratar, para operar y para volver a vivir cuanto antes mejor.