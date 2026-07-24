Lactalis invierte 89 millones en Cataluña impulsando su tejido económico

La planta de Mollerussa y las oficinas de Cornellà de Llobregat generan 297 puestos de trabajo directos y refuerzan su compromiso con el territorioLactalis

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Lactalis ha reforzado en 2025 su papel como motor económico y social en Cataluña, donde su actividad genera impacto a través de las compras a proveedores locales, la inversión industrial, el empleo directo e indirecto, la contratación de servicios, el pago de impuestos y la colaboración estable con el sector primario, entre otras vías. En un contexto nacional en el que Lactalis ha contribuido con más de 1 209 millones de euros al tejido socioeconómico español, Cataluña destaca por ser un territorio estratégico para las inversiones industriales, las compras a proveedores locales, la generación de empleo, la contratación de servicios y el pago de impuestos, tanto directos como gestionados.

En este marco, las compras locales y la inversión en la planta de Mollerussa se consolidan como dos de las principales expresiones de su arraigo en la comunidad. La compañía trabaja con 153 proveedores locales, entre ganaderías, recogedores de leche y empresas suministradoras de otras materias primas e insumos industriales (como ingredientes nutricionales, materiales diversos para envases y embalajes, y otros recursos vinculados a los procesos productivos), distribuidos en 62 municipios, a los que compra por un valor superior a 89 millones de euros.

Territorio La vinculación de Lactalis con el campo catalán es profunda y de largo recorrido

A este impacto económico recurrente se suma una inversión superior a los 6 millones de euros en Cataluña durante 2025, destinada a la mejora de la planta de Mollerussa y a reforzar su papel como motor económico y social del entorno. Esta inversión forma parte de una transformación sostenida orientada a modernizar procesos, mejorar la competitividad y reforzar la proyección de futuro de la instalación.

“La planta de Mollerussa ha experimentado en los últimos años una transformación significativa impulsada por un sólido programa de inversiones. Esta evolución ha permitido modernizar sus procesos, mejorar su competitividad y reforzar su proyección de futuro, consolidando al mismo tiempo su papel como motor económico y social de la comarca”, afirma Yanick Chudzik, director de planta de Mollerussa.

Mollerussa y Cornellà, pilares de Lactalis en Cataluña

La planta de Mollerussa representa el centro neurálgico de la actividad de Lactalis en Cataluña. En ella se elaboran productos emblemáticos de marcas como Puleva y El Castillo, profundamente vinculada al territorio desde hace más de 100 años y referente para la industria láctea catalana.

Además, la compañía completa su presencia con las oficinas de Cornellà de Llobregat, donde están representadas todas las unidades de negocio de Lactalis España y donde se ubica la sede central de la joint venture Lactalis Nestlé, consolidando así la relevancia estratégica de la compañía a nivel nacional y su vocación de crecimiento sostenido desde el territorio.

Cataluña es también sinónimo de innovación y sostenibilidad para Lactalis: la inversión continuada en Mollerussa ha permitido avanzar hacia un modelo de producción más eficiente y reforzar el arraigo industrial de una instalación clave para la comarca.

Compromiso con el campo catalán y la producción responsable

La vinculación de Lactalis con el campo catalán es profunda y de largo recorrido. En 2025, en torno a la planta de Mollerussa se recogieron más de 168 millones de litros de leche al año en 37 municipios, con el 100% de la leche de vaca certificada en Bienestar Animal Welfair®, lo que evidencia el compromiso de la compañía con un modelo de producción responsable y sostenible.

Compromiso La inversión en la planta de Mollerussa, una de las principales en Cataluña

Este vínculo con el sector primario se refuerza también a través de su red de proveedores en la comunidad, que incluye ganaderías, recogedores de leche y empresas suministradoras de materias primas e insumos industriales. En total, Lactalis trabaja en Cataluña con 153 proveedores locales distribuidos en 62 municipios, contribuyendo a dinamizar diferentes comarcas y a generar valor en el entorno rural.

La compañía también mantiene su apoyo a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, una de las principales citas agrícolas de Cataluña, que reúne cada año a más de 140 000 personas y refuerza el compromiso de Lactalis con el sector primario en la región.

Empleo estable, talento joven y apuesta por el entorno

Lactalis cuenta en Cataluña con 297 personas trabajadoras, entre la planta de Mollerussa y las oficinas de Cornellà de Llobregat. Este empleo se enmarca en una política activa de estabilidad laboral: a nivel nacional, el 90% de los contratos son indefinidos y la tasa de rotación no deseada se sitúa en el 2,02%. Cataluña refleja esta misma tendencia con un equipo fuertemente arraigado y con alto nivel de compromiso. Así lo confirma la última encuesta interna, según la cual el 87% de las personas desea seguir trabajando en la compañía en los próximos cinco años.

La compañía mantiene, además, una conexión permanente con el entorno educativo y académico. En 2025, personal de la planta de Mollerussa participó en jornadas de captación de alumnos y alumnas para promover la matriculación en el ciclo formativo de grado medio en Elaboración de Productos en la Industria Alimentaria, una iniciativa orientada a atraer talento local al entorno industrial y contribuir al relevo generacional en las plantas.

A ello se suman la colaboración de directivos de Lactalis Nestlé con ESADE, en su programa de alta dirección Executive MBA, y el impulso del talento joven en Cataluña a través de la FIRST LEGO League, una competición internacional de robótica que promueve el trabajo en equipo, la creatividad y el interés por la ciencia y la tecnología entre niños y niñas.

El compromiso de Lactalis con Cataluña va más allá de la actividad económica e industrial. En 2025, la compañía hizo entrega de más de 42 000 kilos de alimentos lácteos a ONGs y otras organizaciones sociales de Cataluña. Asimismo, la planta de Mollerussa colabora desde hace años con clubes y eventos deportivos como la cursa de L’indiot y los clubes de hockey patines y fútbol sala de Mollerussa y Golmés.

Además de esto, Lactalis promueve también el voluntariado corporativo, con participación de su plantilla en acciones como la Gran Recogida de Alimentos o la recogida de basuraleza en el entorno de la central de Cornellà durante el World Clean Up Day.

Estas actuaciones reflejan el modelo multilocal de Lactalis: una compañía global con raíces locales, que combina compras a proveedores del territorio, inversión industrial, empleo estable, innovación, colaboración con el campo catalán y compromiso social para generar valor allí donde está presente.