Els firaires
“Ja ho saps: escoltar, mirar i callar.” Aquesta és la primera norma que vaig aprendre de mon pare quan l’acompanyava a les fires i als mercats de bestiar. Devia tenir deu o onze anys. Mon pare feia de tractant, comprava sobretot corders de llet i els duia a l’escorxador de Barcelona. Com que a casa havíem tingut sempre ramat, el món dels corrals, l’olor de la llana, del serri i del zotal m’eren ben familiars. Com aquell qui diu, els havia flairat des del bressol. En canvi, el món dels cafès on es tancaven els tractes el desconeixia. Tot m’era nou, com una estranya coreografia sense música: el posat dels ramaders, el trànsit de la barra a les taules, la retòrica de la compravenda, l’encaixada de mans final... Allí vaig descobrir el gust d’un soldat —un culet de cafè amb gasosa— i vaig aprendre a distingir els ramaders i els tractants dels firaires. “D’aquest no te’n refiïs, només explica sopars de duro.”
Aquest 29 de novembre, mon pare faria noranta anys. Va néixer fill d’una república —d’un cop d’estat i d’una guerra— i va morir com a ciutadà d’una monarquia de legalitat franquista. L’atzar, que és capritxós i ha volgut que coincidís el seu aniversari amb les eleccions espanyoles, sembla també demanar-me que estableixi una correspondència, ni que sigui una mica forçada, entre el món d’aquells cafès ramaders de fa mig segle i la banalitat sorollosa de l’actual campanya política. “Déu meu, quants firaires!”, diria mon pare, si no fos que fa tres anys i mig que volta pels mercats i els corrals de l’altra vida. Ara és ben fàcil de reconèixer-los, perquè són majoria, i han fet de l’art de la impostura una activitat simple i maldestra. Encara es disfressen per a l’ocasió, és clar —vestit de mudar o pantalons de camal ample i jac torero, segons demana l’escenari—, però, com que ja estem avesats que ens facin passar bou per bèstia grossa, no dissimulen ni s’escarrassen gaire en el discurs: tothom dona per sabut que les promeses no seran sinó un aparatós foc de palla.
Una vegada, de tornada d’un viatge de tres dies per Terol, vaig preguntar a mon pare, tot innocent, si costava gaire de passar de tractant a firaire, perquè semblava que aquests últims es guanyaven millor la vida. “No gaire”, va dir. “Després de la primera mentida, tot fa costa avall.” Llavors no ho vaig entendre.