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Recientemente, se ha dado a conocer una resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba que rechaza establecer un régimen de custodia compartida respecto de un perro de trece años de edad, por considerar que los cambios de domicilio cada quince días podrían generarle estrés y resultar perjudiciales para su bienestar.

El juzgador da especial relevancia a la hora de determinar el régimen de convivencia más adecuado a circunstancias como la edad del animal, su estado de salud, sus hábitos, el entorno en el que vive y la disponibilidad de sus cuidadores, entre otras cuestiones. Con anterioridad, la sentencia de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Vilanova i la Geltrú, ya abordó la problemática relativa al cuidado de los animales de compañía tras una ruptura sentimental.

La creciente importancia de los animales de compañía en nuestra sociedad ha propiciado importantes modificaciones legislativas. Así, la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, modificó nuestro Código Civil, reconociendo a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. El artículo 94 bis del Código Civil establece que la autoridad judicial podrá confiar el cuidado de los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, determinando, en su caso, la forma en que el otro podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas económicas asociadas a su cuidado. Para adoptar dicha decisión deberán ponderarse tanto el interés de los miembros de la familia como el bienestar del animal, con independencia de quién ostente su titularidad.

Por su parte, el artículo 511-1.3 del Código Civil de Cataluña establece expresamente que los animales no se consideran cosas y se encuentran bajo la protección especial de las leyes.

Por tanto, en el caso concreto se concluye que la custodia compartida no constituye necesariamente la mejor solución ante una ruptura sentimental, especialmente cuando los continuos cambios de entorno puedan perjudicar al animal.

La evolución legislativa y jurisprudencial evidencia que el destino de nuestras mascotas tras una ruptura sentimental no puede decidirse atendiendo exclusivamente a los intereses de sus propietarios, sino que deberá valorarse también el bienestar del propio animal.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente.