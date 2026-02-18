A-2, AP-7, N-240, C-13...
A la vida dos més dos no fan quatre. Ho saben tots els botiguers de l’existència. Però podria ser que a Catalunya calgués tornar a les matemàtiques de la vida. Primera pregunta: sabeu sumar? Restar? Multiplicar? Dividir? Fer equacions? Permutacions, combinacions, dislocacions, al·literacions? I sabeu de lletres? De paraules, frases, gramàtica, sintaxi, morfologia, renecs, blasfèmies?
Una de les coses que ens ensenya l’A-2 és que potser Catalunya l’hem de pensar des dels números i les lletres. I si calculem i escrivim el país des de l’A-2? I l’AP-7, C-13, C-15, C-25, N-145, N-240, N-260, C-31, C-43, C-55, C-260, L-232, L-504, L-911, T-223, T-354, T-730, GI-511, GI-631, GI-400, B-431, B-142, B-522... No ens ho acabarem. Milers de xifres i lletres. Milions de disposicions, agrupaments, organitzacions, possibles. Més milions de solucions, resultats, possibilitats reals. Tot es veu diferent inhalant números i paraules. Perquè es creu, per exemple, aquests dies de sang, suor i llàgrimes de quitrà, que l’A-2 és una cosa dels de la Segarra. Com si només hi circulessin els segarretes. Per l’A-2 hi circula tot Déu. Des de Spiderman a la Patrulla peluda. I un dia vaig veure-hi menar un Porsche Spyder del 1956 a Marilyn Monroe. Les carreteres són de tots. Certament, però ens queda clar? No ho tinc clar. Què podríem fer? Un concurs d’idees.
Es podrien fer colònies escolars als vorals de l’A-2? Un resort turístic enmig de la C-13? Un centre de reinterpretació del nosaltres còsmic en algun carril de l’N-240? Una Conselleria de Figues d’un altre Paner a l’L-911? Idees no en faltaran. Però tornem a ser al cap de la carretera. És igual el que pensem, rumiem, inventem... Perquè les carreteres han de dur persones. Serveixen per això. Ja ho van explicar a Barri Sèsam: amunt i avall. Sense quitrà no hi ha demà. Però sense persones no hi ha res. Ens cal molta comunicació, diuen. Sí, cert. Però sobretot ens cal molta-molta intoxicació. Barrejar-nos, mesclar-nos, trobar-nos, agitar-nos, remenar-nos, morrejar-nos, allitar-nos... Conjugar-nos, comptabilitzar-nos. Lletres i números. De què serveixen les carreteres si no hi pot circular la gent?