Vox i la norma
Aquesta setmana, el partit Vox ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei per prohibir l’ús del nicab i el burca en espais públics o de servei públic. La iniciativa s’ha presentat com una mesura de protecció per a les dones. Tanmateix, de quina dona parla Vox quan afirma que vol preservar-ne la dignitat? No es protegeix “la dona” en abstracte: es protegeix una determinada concepció cultural de dona, emancipadora només dins d’un model occidental concret.
Sabem que el vel integral no és un mandat de l’islam primigeni, sinó una evolució posterior a la mort de Mahoma. En el període d’expansió imperial, les noves elits islàmiques entren en contacte amb cultures com la persa o la bizantina, en què el vel era marcador d’estatus, i incorporen aquesta pràctica com a model de respectabilitat femenina. Però avui el debat ja no és només religiós ni històric. És estructural, mentre el patriarcat continuï decidint qui defineix la dignitat i sobre quin cos s’exerceix.
A països com l’Afganistan, el vel s’imposa per llei. A Espanya, es pretén prohibir-lo per llei. Imposar o prohibir són gestos oposats que comparteixen una mateixa arrel: la prescripció patriarcal de decidir sobre el cos de les dones. En termes jurídics, la qüestió clau és a qui se sanciona. Si la llei prohibeix el vel integral i multa qui el porta, castiga la conducta visible, és a dir, la dona que el duu. Si, en canvi, penalitza la coacció, posa el focus en qui l’imposa. El problema és que la coacció és difícil de provar si no hi ha denúncia o evidència explícita. El dret pot condemnar actes, però no l’“estructura cultural”. Tanmateix, com es proven actes que la història ha normalitzat?
Aquesta ofensiva de Vox no és aïllada. Forma part d’un corrent internacional que, en nom de la defensa de la família, la infància o la dignitat femenina, blinda una concepció normativa de dona. En l’imaginari de Vox, la dona respectable respon a una forma definida de família, de maternitat i d’ordre social: “la dona casada, amb criatures i dedicada a la família, amb drets reproductius limitats.” Prohibir el vel no allibera la dona musulmana; l’empeny a encaixar en un model occidental de clausura que la ultradreta considera legítim. I tot i que la proposició ha estat rebutjada al Congrés per 177 vots en contra i 170 a favor, la tendència que la sustenta continua present.