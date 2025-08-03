Geishes i wasabi
Economista
En ple període de vacances, avui us porto una recomanació a afegir a la vostra llista de viatges: Japó. Quarta potència mundial darrere dels Estats Units, Xina i Alemanya, el país nipó atreu per la barreja de tradició i modernitat, espectaculars paisatges naturals i experiències úniques. Les millors estacions per visitar el país són la primavera i la tardor, a l’estiu fa moltíssima calor i xafogor, i s’ha de tenir en compte, no només per com de desagradable pot ser el clima, sinó perquè està infestat de gent. Entre els cent vint-i-vuit milions d’habitants i els més de trenta milions de turistes que visiten el país, caminar per les zones turístiques és un acte heroic. I estan tan atapeïts perquè la superfície aprofitable del país és molt minsa, aproximadament un vint-i-cinc per cent. Això fa que la fruita sigui un bé de luxe, una poma, dos euros, que no et puguis comprar un cotxe si no certifiques que tens un aparcament on deixar-lo, que incinerin a tothom o que a Tòquio cobreixin rius per fer carreteres. També la manca d’espai fa que la gent visqui lluny dels seus llocs de treball, perden tant temps en desplaçaments que aprofiten per dormir drets, sobre l’espatlla de qui tinguin al costat a l’atapeït metro. Entre les hores de feina, les extres i els transports, entren en una espiral de treball-dormir-treball, sense queixar-se, sense expressar emocions. Tanta contenció fa que hagin de posar barreres als trens per prevenir els suïcidis. El caràcter del japonès és segurament el que més em va impactar. No s’abracen, no es fan petons. Poden sortir sols i reservar una sala de karaoke per esbravar-se, beure, i tornar a casa ben tous. Fan cua per tot, fins i tot per creuar un pas de vianants, tot endreçat i netíssim i, no hi ha papereres! i res de desitjar la cartera o el mòbil aliens. Pel que fa a la dieta, el porc i el pollastre són els reis, amb permís de l’arròs, present a l’esmorzar, dinar i sopar en lloc del pa. La vedella de la qual tots haureu sentit a parlar, la de Kobe, és com diuen, mantega que es fon a la boca. Us hi animeu?