Creado: Actualizado:

Josep Pla escrivia el 1923 que “A Espanya passaran coses molt grosses i crec que nosaltres veurem la independència de Catalunya”. L’any anterior havia assistit en directe, a Itàlia estant, a la marxa dels feixistes de Mussolini sobre Roma, i ara feia de corresponsal a l’Alemanya del nazisme creixent, on un pijama femení costava nou bilions de marcs degut a la inflació i des d’on havia contemplat el cop d’estat de Primo de Rivera i la repressió posterior al catalanisme. Les coses vistes el portaven a llençar una profecia que el temps havia de dir si es compliria, però el que ignorava era el destí personal que les coses esdevenidores li tenien preparat a partir de 1936.Cent anys després, Catalunya no és independent i Espanya no acaba de caure perquè sempre s’aixeca al darrer minut. En aquest estat impera un esperit de superació de les dificultats que els darrers anys s’ha personificat en la figura de Pedro Sánchez, que ha deixat com un autèntic amateur l’au fènix, i en l’equip de futbol de l’esperit de Juanito. Tot va a empentes i rodolons, però Sánchez continua de president del govern, el Madrid ha guanyat la Champions i, per rematar-ho, Florentino Pérez acaba de fitxar Mbappé. Tot això de Pedro Sánchez i el Reial Madrid és admirable, i els catalans ens ho mirem pusil·lànimement recolzats en la tanca de l’atonia i la imbecil·litat.On som nosaltres? El Barça ho ha perdut tot enguany i la cosa de la pilota no pinta gens bé de cara a la propera temporada. L’independentisme està dividit i afeblit com mai ho havia estat en els darrers anys, i tot i que la llei d’amnistia ha estat aprovada, el càlcul estratègic del PSOE de cara a les eleccions europees ha portat a no publicar-la encara al BOE, la qual cosa ha provocat que un independentista ingressés a la presó la setmana passada. Mentrestant, Salvador Illa té a tocar la presidència de la Generalitat després de guanyar unes eleccions autonòmiques a les quals concorríem perquè els Comuns s’havien negat a donar suport a uns pressupostos condicionats pel projecte del Hard Rock. Amb els resultats a sobre de la taula, el partit estadista d’Albiach, Colau i Asens ja no posa la negativa als casinos com a condició sine quan non per investir Illa com a president. Ara pla! Per a aquest viatge no necessitàvem alforges.