La IA escriu un conte
“A la butxaca d’un home que s’ha ofegat en un riu de muntanya hi troben una pedra petita, plana i llisa.” Li vaig donar aquesta escena a ChatGPT i li vaig demanar que en fes un conte. La IA es va inventar una germana, una infantesa a la vora del riu i una teoria sobre la temperatura secreta de les pedres. Al final, la germana es posa la pedra a la butxaca. És tèbia. Jo només li havia donat una pedra i, en pocs segons, ja tenia una família amb tradicions singulars.
Li vaig demanar una segona versió amb menys ornaments. La germana va passar a explicar la història en primera persona. La pedra continuava tèbia i el riu que, a la primera versió, havia tingut la delicadesa de callar, ara es dedicava a tornar-nos “allò que no hem volgut mirar”.
Amb un conte, aquesta generositat és benvinguda. Amb un record familiar, la cosa canvia. Si li dic que el meu avi guardava una pedra a la butxaca, és capaç de posar-hi també una navalla i de fer-lo seure al pedrís de casa. Potser la navalla hi fa bonic. Potser al cap de tres lectures em semblarà que l’avi en duia una. I d’aquí a cinquanta anys, quan algú de la família obri l’arxiu que he escrit, la navalla tindrà tantes possibilitats de passar a la posteritat com l’avi.
M’agradaria fer-vos una pregunta. Si d’aquí a cinquanta anys un descendent vostre pogués escoltar la vostra veu, quin record voldríeu deixar-li? I quin preferiríeu que quedés fora? La segona pregunta demana més temps per ésser contestada. Ara que podem guardar milers de fotografies i hores de conversa, potser l’acte més personal d’un arxiu és decidir què ens reservem.
A l’hora d’escriure, a mi m’interessa més una IA que em pregunti “Què en recordes, de les mans del teu avi?” que una que me les descrigui. Potser així em tornarà un detall que se m’havia escapat. També pot ser que només recordi que, quan parlava amb ell, gairebé sempre li mirava la cara. Ja tinc per on començar.
I si algun dia trobo una pedra en una butxaca dels pantalons del padrí, abans de demanar a ChatGPT què hi feia, telefonaré a ma germana. És ben possible que em digui que era seua, que feia anys que la buscava i que l’avi tenia el costum de guardar-se a la butxaca tot allò que trobava damunt la taula.