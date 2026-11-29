Tot estarà bé
De vegades diem “tot estarà bé” a algú que pateix i, tan bon punt ho hem dit, ens adonem que no sabem res del seu patiment. Ens quedem en silenci. Si som al telèfon, l’altre potser fins i tot es pregunta si no hem penjat. Uns segons, en una conversa així, es fan llargs.
Tot plegat em fa pensar en la compassió. La paraula vol dir, literalment, “patir amb”. Sempre m’ha semblat que la part més difícil és aquest “amb”. El dolor dels altres ens fa por, sobretot quan ens recorda alguna cosa que també hem viscut o que ens podria passar. Aleshores canviem de tema i, de vegades, ho fem precisament amb les persones que més ens importen. Al cap d’uns dies potser preguntem com va tot. Si ens diuen que bé, sovint ens donem per satisfets. De vegades som nosaltres que responem que sí, que tot va bé. Ens surt de seguida, gairebé abans que l’altre hagi acabat de fer la pregunta.
A Crònica de Travnik, de l’autor bosnià Ivo Andric, el vell doctor Cologna, metge del consolat austríac, parla amb un jove diplomàtic francès. Sap què vol dir viure entre dos mons –otomà i centreeuropeu– que es miren amb recel i sentir-se estranger en tots dos. Tanmateix, està convençut que cap pensament humà ni cap esforç de l’esperit no es perd. Es pregunta per què una idea nascuda a Travnik, la seu dels governadors otomans de Bòsnia, hauria de valer menys que la mateixa idea nascuda a Roma o a París. Per molts tombs que fem, diu, arribarà el dia que ens trobarem i ens entendrem. El jove amb prou feines el segueix, però té ganes de continuar escoltant-lo.
Poc abans, Cologna ha citat un vers de Voltaire, escrit arran del terratrèmol de Lisboa. “Un dia tot estarà bé, vet aquí la nostra esperança.” La primera vegada que vaig llegir el fragment em vaig fixar en el “tot”. Ara em fixo més en “un dia”. A la novel·la, el doctor s’ha assegut ben a prop del jove i li parla gairebé en un xiuxiueig.
Torno a pensar en la persona a qui hem dit que tot estarà bé. Potser ja ens ha volgut dir què li fa més por i ens hem afanyat a tranquil·litzar-la. Potser allò que ens ha semblat una minúcia fa dies que no la deixa dormir. Podem acostar una cadira i seure al seu costat. Si es fa un silenci, no cal tenir pressa per omplir-lo.