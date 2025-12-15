La pobresa
L’altre dia, mentre esperava tanda en un forn dels de tota la vida, d’aquells pocs en què el pa es cou de matinada al caliu de la llenya, vaig llegir les declaracions que havia fet Elon Musk en un congrés sobre intel·ligència artificial (IA) i inversions a Washington. L’amo de Tesla va dir que eliminar la pobresa és més un problema d’enginyeria que una situació social irresoluble i va posar la solució en mans de la IA i els robots, que són qui faran la feina. També va vaticinar que, en deu anys, el treball serà opcional, i que, en algun moment del futur, els diners deixaran de ser rellevants.
Mentre la dependenta repartia somriures i pans de pagès amb la mateixa eficiència, vaig pensar que, si aquests pronòstics són certs, el món occidental es convertirà en un gran balneari ple de pensionistes forçosos de qualsevol edat que ens asseurem a les places a veure com unes màquines construeixen edificis, mentrestant un robot amb forma humana ens neteja la casa, planxa i fa el dinar. En resum, que treballarem per afició, per no avorrir-nos, no com ara que ho fem per pagar les factures i, amb permís del fisc, per esgarrapar quatre estalvis, per si les coses van mal dades.
La idea d’un robot fent la feina domèstica, la que no ens agrada, la que ens fa més mandra, sona bé, sobretot quan has de pujar garrafes d’aigua o una bombona de butà a un quart pis sense ascensor. Imagino un Optimus (el nom que Musk ha donat al seu androide) fent la bugada, canviant els llençols o anant a passejar el gos. Fa unes setmanes, també vèiem a la premsa que una empresa del Poal presentava un prototip amb IA, ple de braços, que collia pomes, una solució a la manca de mà d’obra en el sector agrícola.
Amb la tecnologia potser se’ns dibuixa un futur idíl·lic, sense que ningú demani almoina o dormi al carrer, en què les màquines treballen 24/365 i les persones gaudeixen. Algú va observar que, així i tot, sempre hi haurà diferències socials, sempre existirà l’individu descontent perquè el seu veí té millor cotxe, per tant, encara que tothom tingui uns mínims bàsics, no deixarà d’haver-hi classes. Musk va respondre que només parlava d’eliminar la pobresa, no l’enveja. Touché.
Mentrestant, aquí seguim. Fitxant cada matí, pagant factures i trobant la felicitat en detalls que cap robot mai podrà replicar.