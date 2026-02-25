L’experiment del cotxe
Et proposo un experiment. Heu d’escriure això en un sistema d’intel·ligència artificial: “Vull rentar el cotxe. Tinc l’estació de rentat a 100 metres. Digue’m, hi he d’anar a peu o en cotxe?” A casa ho hem fet en tres sistemes diferents: un de pagament i dos de gratuïts, i en dos casos la resposta proposava anar-hi a peu. No és broma. A veure què et diu a tu. És divertit veure les respostes en funció de com el tens entrenat. En tot cas, demostra que la màquina pot ser molt intel·ligent, però no té sentit comú.
És una de les conclusions que vam treure al Fòrum Cambra sobre intel·ligència artificial, organitzat per la Cambra de Comerç de Tàrrega aquesta setmana passada a Bellpuig. Una altra de les conclusions és que la IA té sentit implementar-la a les empreses si ens resol un problema real, no perquè estigui de moda o perquè sembli que, si no la tens, et quedes enrere. També vam aprendre que la diferència no la marcarà qui utilitzi IA a la seva empresa –perquè la utilitzarà tothom– sinó qui tingui talent humà capaç d’utilitzar-la bé. La tecnologia s’estendrà i serà a l’abast de tothom, però el més important serà tenir talent humà amb criteri, experiència i mirada crítica per utilitzar-la. El que ens farà diferents serà el personal, la capacitat de fer les preguntes adequades i d’interpretar les respostes amb sentit comú.
Hi ha empreses que encara no han implementat cap sistema d’IA, però potser els seus treballadors la fan servir de manera individual per fer més ràpid algunes tasques. I ho fan sense protocol. Sense formació. En tots els casos, doncs, és important explicar què es pot fer, què no s’ha de fer i quins riscos hi ha, especialment si treballem amb dades sensibles, com ara dades de tercers que no han donat el consentiment o informació sensible sobre el funcionament de la nostra empresa.
La intel·ligència artificial no és bona ni dolenta. És una eina que resol tasques, sobretot si són repetitives i no tenen valor afegit. Queda clar que, si l’hem d’utilitzar per demanar-li com hem d’anar a rentar el cotxe, potser perdrem molt temps anant-hi a peu. La proesa potser no és que la IA sigui intel·ligent. El repte és que nosaltres no deixem de ser-ho.