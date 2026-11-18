Obrim finestres
Fa uns dies, la plaça del Laberint de Tàrrega es va omplir de famílies que ja viuen com una tradició la presentació del Calendari d’Advent Solidari de Quàlia. Com cada any, hi va haver xocolata desfeta per a tothom, diverses activitats per als infants, i també un photocall on van deixar missatges sota el lema “Obrim finestres pel lleure inclusiu”. Aquesta és la setena edició i ja s’ha convertit en un punt de trobada per a tothom qui sap que, d’aquesta manera, ajuda que les famílies i els seus infants i joves amb discapacitat puguin gaudir del lleure. Que puguin anar de colònies, fer extraescolars o quedar-se al menjador escolar, igual que qualsevol altre infant o adolescent. Per fer-ho possible, calen persones de suport, activitats adaptades i un acompanyament especialitzat. I tot això suposa més diners. Les famílies calculen que, si haguessin d’assumir aquests suports, les activitats els costarien com a mínim el doble i, en algunes ocasions, el triple. Una xifra que moltes no podrien assumir. Per això la cooperativa d’iniciativa social Quàlia va engegar el Calendari d’Advent Solidari, amb l’objectiu de recaptar diners per sufragar la despesa que suposen aquests suports. Quàlia posa 36 persones vetlladores més de les que té assignades a totes les seves activitats, perquè és evident que hi ha un dèficit de suports per a aquests infants i no és just que les famílies hagin d’assumir aquest greuge. Així, els 5.650 euros que es van recaptar l’any passat amb la venda del calendari van servir precisament per reforçar el servei de vetllador/a i altres suports als menjadors escolars, als casals, a les colònies i a les activitats de lleure. A més, cal tenir en compte que el calendari el munten persones del centre ocupacional de l’associació Alba, de manera que també genera oportunitats laborals, com també en genera la contractació de les persones que fan aquests suports.
No cal dir que el lleure és un dret al qual tots els infants han de poder accedir i que els ajuda a créixer i a desenvolupar-se. Una caixa amb vint-i-quatre finestres, bombons, caramels i cubanitos, un joc de troba-troba i tres trencaclosques és una bona manera de fer-ho possible. Són finestres per tenir oportunitats. Obrim finestres pel lleure inclusiu.