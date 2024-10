Creado: Actualizado:

Aquesta setmana Girona podria marcar un abans i un després amb les seves Fires de Sant Narcís. O almenys això confien els que han decidit fer testos per detectar droga als gots. Perquè el que es pretén amb les anomenades polseres sentinella és que serveixin, sobretot, com a mesura dissuasiva. Un advertiment, un missatge ferm adreçat als que busquen fer el mal atemptant contra la llibertat de les persones, dones sobretot, no cal dir-ho. Tenen la capacitat de detectar fins a 22 tipus de droga diferents amb una sola gota i els resultats es poden interpretar en qüestió de segons a través del codi QR que té el mateix test. Jo, com a mare de dues filles de 4 i 10 anys, agraeixo la iniciativa dels creadors per protegir-les, però en el fons aquestes polseres no deixen de ser una mostra més de la involució, del malguany, del nostre fracàs com a societat. Com hem pogut arribar fins aquí? Què ha canviat en tots aquests anys? Tan malament ho hem fet les famílies com a principals agents educadors? Perquè si bé és cert que això d’anul·lar la voluntat de les persones amb drogues sintètiques ja passava fa 20 anys, no era ni molt menys la tònica general. Els casos eren aïllats. Anecdòtics. De fet, jo no conec ningú que li hagués passat. I mira que havia trepitjat discoteques. Durant un concert o una Festa Major era impensable. Les adolescents d’aleshores vivíem i ens divertíem tranquil·les. I imaginar-me que les meves filles i les seves amigues ho hagin de fer en alerta permanent, m’indigna i m’entristeix a parts iguals. En el cas de Girona, les polseres estan disponibles al Punt de Salut Jove per a qui sospiti que li han adulterat la beguda i, donat el cas, un grup de professionals acompanyen les persones afectades. Caldrà veure com ha anat l’experiència. I si realment funciona com a mesura preventiva. Tant de bo. Perquè, si fos així, segurament molts altres municipis s’ho acabarien plantejant. Ara el repte és que es puguin adquirir també en festivals de música i sobretot als locals d’oci nocturn tenint en compte que el model de pubs i discoteques està ressorgint. Que hi habilitin punts de venda, a la vista de tothom i amb assessorament inclòs. I tot i que el preu del test és més que raonable, seria tot un gest que els empresaris n’assumissin el cost. I és que en els negocis, com en la política, és amb els gestos que es defensen les causes.