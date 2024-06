Leridanos en The Eras Tour de Taylor Swift

Creado: Actualizado:

No inventamos la sopa de ajo si decimos que Taylor Swift se ha convertido en un fenómeno planetario y que The Eras Tour, más que una gira, es una auténtica peregrinación de fans, muchos de los cuales leridanos. Sabemos de casos que han hecho doblete en Madrid y tras dos conciertos estas jóvenes no se cansaron y también viajaron a Edimburgo a ver a la gran diva americana y asistieron a otros dos conciertos. También nos llega que habrá leridanos en los conciertos de Dublín de este fin de semana y en los de Varsovia del 1 de agosto. En algunos casos los vuelos han requerido escalas en París o Copenhague, pero parece que Taylor Swift lo vale. No consta que ninguno de estos leridanos haya necesitado pañales para aguantar todo el concierto sin ir al baño.