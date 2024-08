Una población de Lleida, entre las más "feas" de España

Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) de momento está demostrando que aún tiene claros inconvenientes. Ahora, la revista Viajar, que, como su nombre indica, está especializada en descubrir y proponer destinos, ha hecho uso de esta herramienta para que sea la que determine cuáles son los pueblos más feos de España.

En el caso de Lleida, el que recibe esta dudosa condecoración es Alfarràs. La publicación deja claro que no coincide (y nosotros, por supuesto, tampoco) con el ranking porque “creemos firmemente que no hay unos pueblos feos, sino lugares que no han sabido verse como es merecido”.

Para que sirva de consuelo a Alfarràs, que tiene numerosos atractivos, diremos que otras poblaciones “agraciadas” con el título son Santa Coloma de Gramenet, La Jonquera o Perafort.