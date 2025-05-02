Lluvia de barro en Lleida

Creado: Actualizado:

El puente del 1 de Mayo llega con un cóctel meteorológico para quienes tenían planes al aire libre: lluvias, tormentas y ahora también calima. La situación atmosférica se complicará en muchos puntos, no solo por la llegada de una borrasca que dejará precipitaciones generalizadas, sino por la irrupción de polvo en suspensión procedente del norte de África.

EEUU no celebra el 1 de Mayo

La razón por la que se conmemora el 1º de mayo tiene su origen en una lucha que ocurrió en Estados Unidos en 1886, principalmente en Chicago. Pero EE UU no celebra esta efeméride porque el gobierno creyó que la creciente organización de los trabajadores podía conllevar ideologías socialistas y anarquistas...