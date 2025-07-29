No hay como salir en SEGRE

Creado: Actualizado:

Un lector contactó recientemente con nosotros desesperado porque a pesar de haber denunciado en reiteradas ocasiones que en el jardín privado de unos bloques de Ronda que hacen esquina con Segrià y Bisbe Irurita se había establecido un campamento ilegal desde hacía meses, donde se producían toda lleva de conductas incívicas, nadie hacía caso de los vecinos.

Pues bien, nos hicimos eco de la denuncia y, por arte de magia, el mismo día en que salió publicada la noticia, se desmontó el campamento y se limpió en profundidad la zona en la cual defecaban, practicaban sexo y echaban todo tipo de residuos los que pernoctaban. Llevaban tanto de tiempo que los vecinos nos dicen que incluso se sabían los nombres de algunos. Nos alegramos de haber podido ser útiles.