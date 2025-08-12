Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, ¿la boda será cerca de Lleida?

Creado: Actualizado:

A última hora de la tarde de este lunes, saltó una noticia que, a buen seguro, dará mucho que hablar tanto a la prensa del corazón como a la deportiva. Y es que la influencer Georgina Rodríguez desveló en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo, después de casi diez años de relación y compartiendo cinco hijos, le ha pedido matrimonio regalándole un anillo con un diamante de talla oval de más de un centímetro de largo, por lo que su precio seguro que lleva muchos ceros. Tras conocerse la noticia, ya hubo quien especulaba que quizá el enlace entre el jugador del Al-Nassr FC y la modelo tenga lugar cerca de Lleida. No sería extraño porque Georgina, aunque nacida en Argentina, creció en Jaca y estuvo trabajando en Graus, concretamente... ¡en el hotel Lleida!