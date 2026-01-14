En Lleida estará más tranquilo que al lado de un terraplanista confeso
Igor Irazu, un defensa, ha sido uno de los fichajes de este mercado de invierno en el Atlètic Lleida. No sabemos como le irá a nivel personal y si su nuevo equipo salvará la categoría, pero seguramente aquí estará más tranquilo que en su antiguo club, el Colònia Moscardó, también de Segunda RFEF, el propietario y presidente del cual es Javi Poves, exfutbolista del Sporting de Gijón que se convirtió en todo un fenómeno mediático al haber afirmado hace unos años que la Tierra es plana y que el hombre nunca ha llegado a la Luna.
También era el entrenador del equipo hasta hace unos días y no dudaba a atacar públicamente a sus jugadores después de las derrotas. Cuando anunció que dejaba de ser el técnico, afirmó que lo decidió porque “no soy bien recibido energéticamente en el vestuario”.