En Lleida estará más tranquilo que al lado de un terraplanista confeso

Igor Irazu , un defensa, ha sido uno de los fichajes de este mercado de invierno en el Atlètic Lleida. No sabemos como le irá a nivel personal y si su nuevo equipo salvará la categoría, pero seguramente aquí estará más tranquilo que en su antiguo club, el Colònia Moscardó, también de Segunda RFEF, el propietario y presidente del cual es Javi Poves, exfutbolista del Sporting de Gijón que se convirtió en todo un fenómeno mediático al haber afirmado hace unos años que la Tierra es plana y que el hombre nunca ha llegado a la Luna.

También era el entrenador del equipo hasta hace unos días y no dudaba a atacar públicamente a sus jugadores después de las derrotas. Cuando anunció que dejaba de ser el técnico, afirmó que lo decidió porque “no soy bien recibido energéticamente en el vestuario”.