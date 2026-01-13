FUTBOL
L’Atlètic Lleida reforça la medul·lar amb Cotán, arribat des de Bulgària
Té experiència en el futbol professional
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir el cinquè fitxatge del present mercat d’hivern, encara que el primer que no reforça la línia defensiva. El conjunt lleidatà incorpora a les seues files el centrecampista sevillà de 30 anys Antonio Cotán, un futbolista format al Sevilla i amb experiència en el futbol professional espanyol, que recala a Lleida després d’una breu experiència en el Vihren Sandanski de la Segona divisió de Bulgària.
Malgrat arribar al club lleidatà després d’una experiència a l’estranger, Cotán té una carrera contrastada en el futbol espanyol, ja que va arribar a debutar a Primera amb el Sevilla l’any 2014, quan va jugar com titular les dos últimes jornades de Lliga a les ordres d’Unai Emery. El centrecampista va continuar jugant al filial sevillista fins al 2017, aconseguint l’ascens a Segona A el 2016.
Des d’aleshores es va mantenir durant tres temporada a la categoria de plata, en el mateix filial sevillista, el Valladolid i el Nàstic de Tarragona. El 2019 també va militar durant una temporada al Roda neerlandès i va tornar a Espanya per començar una etapa de tres anys al Numància, entre Segona B i Primera RFEF, categoria en la qual també va jugar amb el Melilla la campanya 2023/24, abans d’enrolar-se la passada campanya al Tudelano, de Segona RFEF. En el conjunt navarrès va participar en 29 partits, 19 dels quals com a titular.
Cotán és el cinquè reforç hivernal del conjunt lleidatà, després de les arribades de Carlos Cobo, Marc Vargas, Borja López i Igor Irazu. Les arribades han provocat quatre sortides: les confirmades d’Achraf Boumenjal i Pablo Bolado, a més de Nico Magno i Gio Navarro, encara no anunciades.