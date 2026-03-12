Creado: Actualizado:

Los operarios de Ilnet que se encargaron ayer de los trabajos de desmantelamiento de las chabolas situadas en torno a la avenida Tarradellas, en Lleida, estaban sorprendidos por el hecho de que las personas que las ocupaban pudieran vivir entre tanta cantidad de basura como estaba en toda la zona. Asimismo, abundaban las ratas, algunas del tamaño de conejos, y estaban tan acostumbradas a la presencia de personas que se limitaban a mantener la distancia, pero no huían.

Este lugar de la ciudad es el que más campamentos ilegales ha acogido, el primero en 1990, cuando familias gitanas procedentes del Barrio antiguo y de otros que acampaban al lado del río se instalaron en las casas abandonadas que habían sido expropiadas para las obras de la canalización.