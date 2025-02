Creado: Actualizado:

Darrerament sembla que ja no és el més important aprovar anualment pressupostos per governar. Amb el beneplàcit puntual dels grups polítics afins, fer ampliacions de capital a crèdit i moure partides d’un capítol a un altre, governant amb minoria, pots arribar més o menys indemne fins al final de la legislatura, encara que hagis de patir alguns sobresalts de tant en tant. I si tens la sort que el preu del diner és relativament barat i el límit del deute et permet arribar fins al 13% del PIB regional i tens la sort, una mica treballada, sí, que et condonen una part important del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica) i difereixes sine dia subvencions, prestacions, ajudes i similars a sectors no essencials i compliques una mica més la burocràcia per a la realització d’obra pública, pots anar fent en el poder sense que es noti massa la impossibilitat de complir generosament amb el programa amb què vas guanyar les eleccions. Ah, i si tens en perspectiva un finançament singular, de què has de patir si totes et pondran. Altrament si has de governar en minoria, com que no hi ha una altra alternativa que sumi per desbancar-te, qui dia passa any empeny. Molt serà que alguna llei, sobretot aquelles que no formen part del corpus socioeconòmic, no prosperi.Geometria variable, se’n diu. En els Parlaments ja fa anys que els grans partits no poden fer majories i si volen governar estan abocats a pactar amb independentistes, nacionalistes, comunistes i amb l’extrema dreta. No hi ha més remei que ser pragmàtic. És a dir, ja no compten ni les diferències ideològiques ni els cordons sanitaris ni l’ètica ni l’estètica. De manera que en la governança política actual no hi caben ni els nostàlgics, ni els ressentits ni els venjatius ni els filòsofs ni els poetes. Però això no vol dir que qui governa, amb minoria, sense nous pressupostos i subjecte al pacte continu, no deixi de greixar la maquinària de propaganda amb missatges il·lusionants que ens assegurin un futur millor, més pròsper i equitatiu. El MH President Illa així ho va fer amb tota solemnitat davant de l’empresariat català. Amb la finalitat que Catalunya torni a liderar l’economia espanyola, el govern invertirà en cinc anys 18.500 milions en cinc sectors estratègics: infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i igualtat d’oportunitats.