Divide y vencerás

El clásico “Divide et impera”, acuñado en el imperio griego y recuperado posteriormente por Julio César y Napoleón hasta llegar a nuestros días, donde sigue plenamente vigente, no es otra cosa que evidenciar que cuando más pequeño y fragmentado esté nuestro enemigo más próxima está la victoria. Esta máxima es en la que se basa uno de los concursos más tramposos, que no por ello menos entretenido, que ahora ha vuelto, diez años después, al prime time televisivo: Atrapa un millón, recuperado por Antena 3 para sus noches sabatinas. Desde 2011 hasta 2014 fue un clásico de la mano de su presentador, Carlos Sobera. Ahora, diez años después, sigue insistiendo, con Manel Fuentes como responsable, con que la pareja de concursantes pueden llevarse un millón de euros, cantidad con la que comienzan a jugar. Imposible que nadie se lleve el premio gordo. De hecho lo máximo conseguido fueron 300.000 euros, para Paco y Santi, el 25 de febrero de 2011. Los demás, calderilla o nada. Y es que la mecánica te fuerza a dividir la apuesta. Y así, claro, nadie gana del todo.