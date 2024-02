‘First Dates’ a Telecinco

Creado: Actualizado:

Deben de andar muy desesperados en Mediaset con el tema de las audiencias cuando, casi sin avisar, decidieron pasar, coincidiendo con San Valentín, el especial de First Dates sobre la romántica festividad a Tele 5, en lugar de su hábitat natural, desde su estreno en el 2016, como es Cuatro. El programa que presenta Carlos Sobera, desde su puesta de largo en sociedad, no es nunca lo más visto del día, y eso que se emite de lunes a viernes, y a veces por una causa u otra, incluso los fines de semana, pero siempre está ahí. En el top five de lo más visto del día. No es que ofrezca nada extraordinario pero ha conseguido fidelizar a una audiencia, con un target bien distinto, aunque quien se lleva la palma son los de 50 para arriba que disfrutan con esas citas a ciegas en el restaurante esperando a ver si habrá, o no, una segunda oportunidad. Con un casting muy conseguido, que alterna afinidades entre ellos y ellas con antagonismos inapelables, el espacio resulta de lo más entretenido. Quizá no para verlo a diario, pero sí con regular periodicidad.