Tanto Antena 3 como Tele 5 han arriado la bandera de combate y han izado la blanca de rendición incondicional ante lo que suponen que será un incuestionable triunfo de La 1 mañana sábado de la gala final de Eurovisión desde Malmö. Así, por lo bajo, se habla ya de que la cadena pública alcanzará un 40 por ciento de audiencia, o incluso más. Es la fuerza de los Eurofans que en cada nueva edición están más enganchados, si cabe, que en la anterior. España, ya saben, va a estar representada por Nebulossa y su tema Zorra. No están en las quinielas ganadoras, pese a su promoción incansable e inmisericorde, pero en las redes no paran. El caso es que Atresmedia ha retirado de su parrilla la entrega de La Voz Kids, líder sabatino incuestionable, y va a proyectar una película, John Wick y Mediaset va a hacer lo propio con Adivina qué hago para que no empeoren aún más unos registros paupérrimos. También colocan cine en su lugar, Robin Hood. En cambio en Cuatro mantienen First Dates (entre frikis anda el juego) y La Sexta sigue con La Sexta Xplica.