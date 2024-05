Las promociones de la Esteban

Creado: Actualizado:

En este rincón no somos muy dados a escribir sobre programas que no puedan verse en abierto, pero vamos a hacer una excepción con el Ni que fuéramos.. Shhh, que se estrenó esta semana en la plataforma Quickie, y en otros accesos a través de las redes sociales. Por si no lo saben, se trata de la vuelta de Sálvame, es un decir, con algunos de sus defenestrados protagonistas: Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros. De lunes a jueves, de 16.00 a 19.00 horas, es un magacín low cost (a la espera de tiempos mejores), se nota en el plató y en la ausencia de reporteros, en que los protas cobran 150 euros por programa. Pero este no es el caso. Vamos a hablar de Belén Esteban. Resulta que la cadena Berto’s Milanesa ha abierto su quinto local monotemático de comida rápida en Barcelona dedicado a la Princesa del Pueblo. Antes ya habían abierto los dedicados al emérito, Maradona, Julio Iglesias y Jan Laporta. Belén montó un pollo por abrirlo supuestamente sin su permiso. Fue tal la publicidad mutua que todo sonaba a un paripé.