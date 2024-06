¡Pues no, no lo son!

Creado: Actualizado:

Tampoco no nos volvamos locos con el tema. La productora del antiguo Sálvame ha encontrado un rinconcito en la plataforma Quickie, y como en las redes sociales han aceptado como animal de compañía al Ni que fuéramos Shhh, también lo han colocado en Ten, una cadena marginal del TDT, donde María Patiño, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros (el otro Kiko, el Hernández, ha aparecido solo una vez), Belén Esteban, Lydia Lozano y Víctor Sandoval intentan reverdecer viejos laureles. Ahora habitan en un pequeño piso, a años luz de los espectaculares platós de Tele 5. Todo es muy modesto. Y se nota que el presupuesto es el que es y no hay más. No hay reporteros persiguiendo a los famosos y las imágenes con las que adornan sus exclusivas son escasas. Bueno, todo es empezar, pero tienen golpes pintorescos. Por ejemplo, como los de salir a fumar al balcón con las cámaras en marcha y, donde más se nota, es al intentar repetir, cámara en ristre, el ir a buscar al invitado a los pasillos. Ahí sí que se nota. Se mueve más la imagen que ni en el mismísimo Dragon Khan. Hay mucho por mejorar.