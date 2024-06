¿De verdad, no lo sabían?

Creado: Actualizado:

Me cuesta mucho de aceptar, la verdad, que exista algún CEO de cualquier cadena televisiva capaz de enviar al matadero un estreno que, por otra parte, gratis no le ha salido, aunque sea con un presupuesto low cost. Así las cosas, ¿qué sentido tiene que Tele 5 estrene La vida sin filtros, que ya fue defenestrado en su día por su baja audiencia, compitiendo con la Eurocopa –hasta el mes que viene a TVE no hay quien la tosa y más si juega España–, que hizo un 49,9 con La Roja ante Croacia y un 20,7, a las 21.00 horas, con el Italia-Albania? La Voz Kids (Antena 3), pese a sus falsos añadidos de tiempo, se quedó con un 15,2.. y el show de Cristina Tárrega, con un 9,00 de media pese a partirlo en dos. ¿Cómo va a enganchar ese programa que presume de que la presentadora no sabe lo que se va a encontrar en el plató? Apunten: mujer arruinada por su hijo y por su nuera, mujer acusando a su hermana de secuestrar a su tío por la herencia, macho alfa con nueve hijos de tres mujeres diferentes o dos hermanas juntadas ante las cámaras tras cuarenta años sin hablarse. ¡Por favor!