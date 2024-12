Bárbara cantó lo suyo

Creado: Actualizado:

Tampoco es plan de ponernos estupendos con el especial que Telecinco, muy en su línea, dedicó el lunes a Bárbara Rey para que explicase su verdad, y conviene matizar lo de “su”, sobre su relación sentimental con el emérito. Santi Acosta y Bea Archidona le formularon a lo largo del programa un total de 260 preguntas de las que contestó las que quiso sin que nadie le repreguntara. Dicho esto. Decir, decir, dijo poco, porque la mayoría de aseveraciones ya se sabían por activa y por pasiva. ¿Novedades? Cuando afirmó que lo suyo no fue un chantaje sino un préstamo (¿?); que no fueron 100 sino 25 los millones que le ingresaron en una cuenta de Suiza y que las famosas fotos no las hizo su hijo, sino su hermano, el de Bárbara, se entiende. Y bajando ya a cosas más domésticas, Bárbara dijo que Juan Carlos era guapo, no Paul Newman, pero guapo, que era garrapo y que ella no se quedó embarazada porque no quiso, porque no tomaba precaución alguna. Eso sí, el programa fue lo más visto de la noche, y queda una tercera entrega, un cara a cara con Ángel Cristo Jr. ¡Venga, ánimos!