Terelu, la participante

Después de unos días de interesados rumores, de los de ahora sí, ahora no, Terelu Campos, la hija mayor de María Teresa Campos, estará este jueves en Cayos Cochinos en el estreno de la nueva temporada de Supervivientes 2025. Así lo ha confirmado Mediaset pero atención al dato. La ha presentado como participante y no como concursante. ¿Hay diferencia? Sí, y mucha. Por ejemplo, Terelu no tendrá que saltar desde el helicóptero ni realizar según qué pruebas. Acude a Honduras como refuerzo de lujo, con breve estancia por contrato, hasta que acaben los actuales compromisos televisivos Anita Williams y Montoya que serán, no nos cabe la menor duda, las joyas de la corona del reality de Telecinco con permiso de La Isla de las Tentaciones. El resto de concursantes tienen el perfil habitual del programa sacados de otros realitys, de esta y otras cadenas, y estrellitas como Muñoz Escassi, ex-jinete olímpico y ahora de turbulenta vida sentimental; Ángela Ponce, la primera Miss España trans, Makoke y Laura Cuevas, la garganta profunda de Cantora.