Una polémica (muy) absurda

Creado: Actualizado:

Como en RTVE tontos no son y son conscientes de que La Revuelta ha perdido medio millón de espectadores de las fiestas navideñas hasta aquí, se rompieron la cabeza para intentar frenar la sangría de audiencia ante el eterno rival, Motos y sus hormigas. Así que, y bien mirado parece una tontería, incluyeron la información sobre los sorteos de Lotería, Primitivas, Bonolotos, Euromillones y similares dentro del programa de David Broncano. Y decimos lo de tontería porque esta información, que por ley debe incluirse entre las 21.45 y las 22.30 de cada día, ya se emitía en los descansos de partidos de fútbol y pausas publicitarias de series, largometrajes e incluso en La Revuelta. O sea, que con Broncano, ven esta información los mismos espectadores pero se ve que la cosa ha perdido independencia porque ya no es un espacio que vuela solo, sino que se ha convertido en una sección más del magacín. ¿A que aplicando el sentido común es de lo más absurdo? Pues no. A RTVE la han acusado de competencia desleal e infringir la ley y se arriesga a una fuerte multa.