Ya solo le queda el viernes

Parece mentira, y algún día los historiadores televisivos deberán de analizarlo a fondo, que con un “¡Montoya, por favor!” y el consiguiente “¡Me has reventao por dentro!” Tele 5 haya sido capaz de conseguir lo que llevaba meses intentando sin éxito: recuperar el liderazgo nocturno. De hecho a Antena 3, con un Hormiguero que se ha equivocado al centrarlo todo en su lucha con La revuelta, no le alcanza con Motos y sus hormigas. De hecho, solo le queda la noche de los viernes con su Desafío (que va a ser sustituido ya por Tu cara me suena, su buque insignia) para mandar. De lunes a jueves, además de los domingos, los estertores de La isla de las tentaciones con Montoya, Manuel y Anita entrando desde los Cayos, y las nuevas aventuras de Supervivientes con ellos tres comiendo aparte, Terelu con me voy pero me quedo y Carmen Alcayde, la última en llegar, mandan a base de bien. Y los sábados Jorge Javier, que también está en las galas hondureñas, se ha encontrado con un liderazgo inesperado tras el fiasco de Salta. José Mota, en La 1, ni está ni se le espera.