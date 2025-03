¡Sí, sí, sí, ‘Tu Cara’ ya está aquí!

Creado: Actualizado:

Para principios de abril, Antena 3 tiene previsto arrancar la duodécima temporada de Tu cara me suena, la joya de la corona del entretenimiento familiar de Atresmedia. Ya saben, por si no lo conocen, que la cosa va de que un grupo de famosetes, conocidos y saludados, imiten con voz en directo a cantantes de primer nivel. Y eso gusta al personal arrasando en audiencias cada noche de los viernes, su hábitat natural. Para esta nueva temporada, que ya ha comenzado a grabarse, la gran estrella va a ser Bertín Osborne. Sí, ahora que su carrera musical va claramente a la baja intenta recuperar imagen, dañada asimismo por sus trifulcas sentimentales, pasándose ahora al grupo de imitadores cuando, no hace tanto tiempo, era él el imitado. ¡En fin, cosas de la vida! La otra gran novedad es que en el jurado reaparece, superados ya sus problemas de salud, Àngel Llàcer que estará junto a Chenoa y Lolita Flores, dos de las jueces más veteranas, junto a Florentino Fernández, que tendrá la tarea de suplir a Carlos Latre que dejó el programa para nada. Y Manel Fuentes, sigue de presentador.