El (pen)último fichaje

RTVE sigue moviendo ficha para subir sus índices de audiencia con un nuevo proyecto que a la pública, parafraseando una vieja frase de Alfonso Guerra (si es que alguien de las nuevas generaciones se acuerda de él) cuando tenía mando en plaza, refiriéndose a la España que iba a crear el PSOE “no la iba a reconocer ni la madre que la parió”. Pues eso. En cuanto finiquite su contrato con TV3, Andreu Buenafuente (Reus, 1965) va a llegar a La 1 para un programa nocturno que va a titular Futuro imperfecto y que se emitirá en la noche de los viernes para competir directamente con Antena 3, reina indiscutible de esa franja, bien sea con El desafío, Tu cara me suena o La Voz, en sus múltiples versiones, y al De Viernes de Telecinco, que no lidera pero que siempre está ahí. Va a sustituir, semana arriba semana abajo, al fiasco que ha supuesto el enésimo programa de José Mota. Buenafuente es un profesional contrastado que ha pasado por prácticamente todas las cadenas y hace diez años que no acude a TVE. Entretenimiento puro en falso directo. Veremos qué tal.