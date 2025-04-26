Con la promo no bastó

Creado: Actualizado:

Bueno, por enésima vez en este 2025, El Hormiguero volvió a superar a La revuelta. Ya lo hemos escrito y explicado mil veces. Evaporado el efecto gaseosa, las aguas televisivas han vuelto a su cauce y Motos es Motos y Broncano es Broncano. Dicho esto, lo que sorprende es que esta vez, el tirón de Belén Esteban no bastase para desbancar a Antonio Orozco sentado ante las hormigas. La 1 llevó a la “princesa del pueblo” con María Patiño de acompañante para promocionar el estreno de La familia de la tele, ya saben, ese proyecto, ahora mismo de dudoso futuro, en RTVE, cuyo arranque quedó pospuesto por la muerte del Papa Francisco. La presencia de las dos (miedo me dan los otros dos presentadores de la cosa que parecen ir de comparsas) intentó animar el cotarro pero sigue sin encajarnos tantos ex de Sálvame en la pública. Un ejemplo, Broncano le preguntó por su hija, la de “Andreíta, cómete el pollo” y la Esteban se explayó a gusto sobre sus estudios y su vida encauzada allende los mares... Hasta que recapituló y dijo que de su hija no se habla en la tele. Premonitorio.