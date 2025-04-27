Marc Giró sigue

Creado: Actualizado:

Quédense tranquilos, los incondicionales de Marc Giró. Va a seguir con su programa radiofónico en RAC1, pese a los rumores que indicaban lo contrario, y tampoco se irá de RTVE, pese a que los últimos indicios indicaban lo contrario. Y es que, en un mismo momento, se juntaron demasiadas cosas que hacían presagiar lo peor. En la pública, su negativa a conducir La familia de la Tele (su mejor decisión, sin duda, aunque estuviese pagada a precio de oro); sus idas y venidas del martes cada vez que retrasaban La revuelta por temas futbolísticos, la muerte del Papa Francisco... y sobre todo el anuncio que la noche de los martes, tras Broncano, pasa a manos de Arturo Valls y su That’s my jam. El caso es que los rumores corrían a sus anchas por Prado del Rey. Y al final todo se debió a las negociaciones para prorrogar su contrato. La temporada de Late Xou finalizó hace pocos días y, por tanto, producción se tomó un descanso a la hora de buscar nuevos invitados. Late Xou va a volver, sí... Después del verano, sí... pero lo que aún no se sabe es en qué fecha. Habrá que esperar.