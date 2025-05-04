El ‘First Dates’ más ardiente

Creado: Actualizado:

Reconozco que en casa no somos mucho de First Dates en Cuatro, pese a su longevidad y éxito, pero conocí a un grupo de fieles a Carlos Sobera, y sus citas a ciegas, que cada jueves reservaban mesa en el comedor interior del Soka (por desgracia ahora ya cerrado) para cenar y seguir sus incidencias. Ahora, un compañero, y sin embargo amigo, me hizo ver una de las parejas de esta semana que, según él, le dejaron, y a su esposa también, de “pasta de boniato”. Lo busqué en la web, y sí, no exageraba lo más mínimo. Él era Carlos, de Huesca, y ella Juani, de Logroño. Mediana edad, aún atractivos y amantes del “carpe diem”. Congeniaron enseguida. Ella dijo que hacía tiempo que no tenía relaciones, “Cuando pille a uno, lo destrozo”. Él, que no podía quitar sus ojos del canalillo de su escote. Luego, que no había podido admirar su culito. Ella se levantó y se lo enseñó. Se fueron al reservado y se comieron a besos y mimitos, en boca, cuello y oreja. Los dos fueron tajantes. Iban a tener una segunda cita. Es más, se fueron directamente a un hotel. No nos extraña lo de su gran audiencia.