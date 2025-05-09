Un circo de lo más cansino

Creado: Actualizado:

La deriva de la televisión este 2025 comienza a ser preocupante. Entretenimiento familiar y nada más. Además de la caída en picado de La familia de la tele (el miércoles apenas llegó al 6,00 y ayer mutilaron su programa por la fumata blanca vaticana), los estrenos se suceden de manera ininterrumpida. El (pen)último en llegar fue La noche de los récords en Telecinco, que tampoco se coronó como lo más visto. Quedó por detrás de Traitors de Antena 3, la gran ganadora de la noche, y The Floor en La 1 que aguantó el tirón. Después de ver su primera entrega nos queda la duda de qué es lo que se pretendió mostrar en el circo que presentó como pudo el abnegado Jesús Vázquez –en Mediaset tienen lo mismo para un fregado que para un barrido– que hizo lo que pudo, aunque se pasó lo suyo con tanto aluvión de calificativos elogiosos, fue un empalagoso pastiche con detalles del ¿Qué apostamos?, El desafío, incluso del Grand Prix y un muy mucho del Got Talent. Casi todos superaron la prueba ante unos jueves analógicos que todavía iban con bloc y bolígrafo.