Los viajes de Risto Mejide

Ricardo Mejide Roldán (Barcelona, 1974), conocido urbe et orbe como Risto Mejide es, conjuntamente con Belén Esteban y Kiko Hernández (Matamoros, no, Hernández), la persona que mejor ha entendido lo mucho que puede dar de sí la televisión para vivir holgadamente de ella. Risto se dio cuenta de ello en el 2006 cuando le propusieron, en RTVE, ser el “jurado gruñón” de Operación Triunfo. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en una de las estrellas del universo Mediaset. Quizás nunca ha sido el más mediático de todos, pero siempre ha estado ahí. De hecho aún sigue con sus dos programas, el Todo es mentira y, más en plan Guadiana, el Viajando con Chester. Él y su sofá clásico viajan a lo largo y ancho de la geografía española para entrevistar en él al personaje de turno. Esta temporada, todo hay que decirlo, se ha esmerado a la hora de escoger a los entrevistados... y el lugar. La temporada empezó en Letor (Albacete) con Emiliano García-Page. Ayer tuvo en un búnker de la guerra civil, desconocido hasta no hace nada, a Iker Jiménez para buscar misterios.