El director más comercial

Como no hay dos sin tres, ahora se nos ha ido Mariano Ozores (1926-2025), uno de los grandes cineastas de este país. Curioso caso el suyo. Prolífico director, con cerca de cien películas estrenadas, nunca contó con el apoyo de la crítica (aplaudir sus trabajos no quedaba progre) pero sí que supo ganarse el incondicional cariño del público. Sus obras pulverizaban récords de asistencia y de recaudación, tanto como uno de los padres del landismo o el máximo ícono del cine de destape en la transición. Cómo sería la cosa que la Fox retrasó un mes el estreno en España de Star Wars: El imperio contraataca para no tener que competir con uno de sus mejores trabajos, Yo hice a Roque III con Pajares y Esteso. Pero Mariano Ozores, hijo, hermano (José Luis y Antonio) y tío de actores, también tuvo lo suyo en la pequeña pantalla. En 1991 creó, y dirigió, la serie Taller mecánico, protagonizada por su hermano Antonio y una jovencísima Leticia Sabater, antes de pasar por el quirófano y en el 93, El sexólogo, nuevamente con Antonio y su sobrina, Emma. Tuvo mal final.