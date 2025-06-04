¡Cuidadito con Ten!

Creado: Actualizado:

Ten es una cadena minoritaria, donde las haya, pero que, a la chita callando, en plan hormiguita, va arañando audiencia. No es nada. Su récord está en el 3,0. Calderilla comparado con las líderes del sector, pero poco a poco va enganchando a espectadores que quizá encuentran en ella lo que no ven en las demás. De hecho, su mayor éxito, como si de un club vendedor se tratase, es colocar a su Ni que fuéramos (los despedidos de Sálvame) en una cadena grande como RTVE bajo el nombre de La familia de la tele. La cosa no ha ido bien. Cierto, pero han cobrado lo suyo. Ahora intentan abrirse camino con los deportes. Desde el lunes, y ante el inminente cierre de Gol Play, se han quedado con el Directo Gol de Ricardo Rosety haciendo tándem con la versión nocturna de Tentáculos de Carlota Corredera. Y cuentan también con el gastronómico Hermanos Torres en casa y su buque insignia, Caso Cerrado, un true crime no ubicado en este país pero que atrae igual. O sea que, ojito con la cadena, modesta pero ambiciosa. Igual da el sorpasso.