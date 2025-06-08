El tierra trágame de Sonsoles

Creado: Actualizado:

Si existe un momento en que uno pueda exclamar aquello de “hay días que más valdría no haberme levantado de la cama”, lo vivió este viernes Sonsoles Ónega en su programa de tarde en Antena 3. A ella, o más bien a su equipo de producción, se le ocurrió que era una buena idea entrevistar a Melani, aquella niña que años atrás quedó tercera en Eurovisión junior y que ahora compite en la presente edición de Tu cara me suena. Fue un ejercicio de baño y masaje que hasta te hacía sentir incómodo. Además fue una entrevista tramposa porque, sin caer en el hecho de que el concurso lleva grabado desde el verano pasado, se destacó, hasta el cansancio, que compaginaba el reality con la selectividad (Melani aún no ha cumplido los 18). Luego hizo un espóiler sobre que iba a ganar la presente edición de TCMS, pero lo peor lo hizo de entrada. Le dio paso al grito de “la cantante de la que ahora mismo todo el mundo habla”, “la cantante que está en la cresta de la ola”. “Con todos ustedes, Melody” (que ahora mismo es la mala). Tuvo que rectificar sobre la marcha, “Melody, no, Melani”.