Con Tor, comenzó todo

Carles Porta (Vila-sana, 1963) fue un buen periodista durante su paso por SEGRE, una promesa del fútbol en el Mollerussa, deporte que abandonó por razones obvias, y un todavía mejor corresponsal de guerra en TV3, pero su verdadero despegue al estrellato mediático le vino con su primera novela Tor, tretze cases y tres morts y el documental Tor, la muntanya maleïda que estrenó en TV3 en el 2005. A partir de ahí, un no parar, y más desde que se puso al frente de Crims poniendo “llum a la foscor” en los “true crime” que más impactaron a la sociedad catalana primero y a la española, después. Ahora se anuncia que La Sexta, a partir de la próxima semana, emitirá, en castellano, los ocho capítulos de la serie Tor, tema en el que no cabe la más mínima duda de que el compañero, y sin embargo amigo, es un verdadero experto. Las entregas son las mismas ocho originales de su primera emisión pero están convenientemente dobladas y actualizadas al castellano. Vamos a esperar a las audiencias que cosecha en la segunda cadena de Atresmedia. Altas, seguro.