No sabemos a ciencia cierta cuantos telediarios le quedan a La Familia de la Tele. La cosa va desde ninguno hasta el arranque del Tour. En cualquier caso es que ya se sabe quién va a ser su sustituto cuando le toque: Trivial Pursuit, una adaptación del popular juego de mesa que arrasó en las mesas del comedor de medio mundo desde finales de los 80 a mediados de los 90. Ya saben, aquel juego de preguntas y respuestas en un tablero que se asemejaba al del parchís, avanzan casillas y ganan “quesitos” hasta el triunfo final. De hecho ya han comenzado a grabarse entregas (paralelamente están casi acabadas las del Grand Prix que seguirá siendo, en el prime time, la gran apuesta de La 1 para este verano). RTVE para las tardes de lunes a viernes ha apostado por este juego familiar, que ha triunfado en los países en que se ha emitido, nada espectacular, pero sí, ha triunfado, que va a ser conducido por uno de los valores emergentes de ETB: Egoitz Txurruka (Mallavia, 1991), Trurru para los amigos. O sea que el recambio ya está aquí. Los demás, a hacer las maletas.