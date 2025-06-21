Mercedes no se jubila

Creado: Actualizado:

n A sus 74 años, Mercedes Milá (Esplugues del Llobregat, 1951) es de esa rara especie, cada vez más, de animales televisivos que en su diccionario no tienen la palabra jubilarse. Siempre en el candelero mediático desde sus impactantes éxitos con Dos por dos con Isabel Tenaille; Buenas noches y su entrevista a Paco Umbral y su libro; o Jueves a Jueves cuando Camilo José Cela le explicó sus habilidades para absorber agua vía anal, pero sobre todo cuando se puso al frente del concurso Gran Hermano, cuando sí que era un rompedor programa en el prime time. Mercedes Milá jamás ha dejado de ser noticia, incluso cuando, tras pasar por Mediaset, las audiencias le dieron la espalda. Ahora va a volver a La 1, de hecho ya está la cosa en fase de rodaje, con su Me meto en un jardín en que, a bordo de una furgoneta, se pateará la geografía española en busca de rincones singulares con una entrevista en profundidad, una mezcla del Un país en la mochila de Labordeta, Volando voy de Jesús Calleja o, sobre todo, El foraster de Quim Masferrer.