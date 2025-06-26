Treinta años sin Joaquín Prat

Creado: Actualizado:

n Parece que fue ayer pero han pasado ya treinta años desde que un tres de junio de 1995 nos dejó Joaquín Prat (Xativa, 1927), uno de los más versátiles presentadores que ha dado la televisión de este país. Venido de la radio, Ustedes son formidables o Carrusel Deportivo lo descubrimos, los de nuestra generación, en la pequeña pantalla presentando, en blanco y negro por supuesto, programas tan míticos como Un millón para el mejor o Galas del sábado, aquí con Laurita Valenzuela, ambos en 1968. Pero, con pinitos en la canción, el baile e incluso el cine, su verdadero “boom” llegó, avanzada ya su sesentena, con un concurso familiar, en la noche de los lunes en La 1 de TVE, que se llamaba El precio justo (1988-1993). Poca broma con él. Llegó a tener una audiencia de más de veinte millones de espectadores. Por si no lo recuerdan, les diremos que se trataba simplemente de adivinar el precio, lo más exacto posible, de las cosas. El ganador del día se enfrentaba al escaparate final. En 1989, un concursante se lo llevó íntegro: 40 millones de pesetas de las de entonces.