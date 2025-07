Sí, declaro, es muy flojito

Creado: Actualizado:

¿Algo que declarar? se estrenó el miércoles en La 1 con un 13,3 de audiencia pero aprovechando el 32,3 del partido España-Alemania, que se emitió antes. Queda por ver como le irá la cosa cuando no tenga a favor un gancho tan potente para el espectador como ver en acción a Alexia Putellas o a Aitana Bonmatí, porque la verdad es que este programa de citas a ciegas se nos antojó anticuado, casi vintage, y desde luego discutible para emitirse en una televisión pública. Con un aire telecinquero, y a años luz del encanto del First Dates que, puede parecerlo, pero no es lo mismo, todo suena a impostado, con los aspirantes a formar pareja sacados de un casting de modelos, y dejándose llevar por los prejuicios más típicos y tópicos. Y luego está el tema del presentador, Pablo Chiapella, que ya fracasó cuando le pusieron al frente de la versión en castellano, de El foraster. Sus chascarrillos puede que estén bien en la boca de Amador Rivas, su personaje en La que se avecina, pero desde luego chirrían en donde el amor y el buen rollo, surjan o no parejas, deberían ser protagonistas.