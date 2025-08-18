Creado: Actualizado:

Ha regresado el fútbol de manera oficial a la televisión y parece que no se hubiese ido nunca. Todo sigue exactamente igual a como lo dejamos: horarios imposibles, temperaturas tórridas, el Barça inscribiendo jugadores, por quinto año consecutivo, de madrugada y con el plazo rondando el vencimiento y, sobre todo, el descontrol arbitral. Han anunciado cambios en lo secundario, derogando la ley franquista del doble apellido. Ahora Munuera Montero es Munuera a secas, pero en lo importante todo sigue igual. Hace apenas una semana hubo reunión arbitral con los clubes. Cada vez que un jugador cae al suelo conmocionado, se para el juego. En el Mallorca-Barça no fue el caso y el gol de Ferran Torres condicionó el resto del partido. Tampoco ha cambiado la lectura del hecho en los medios. Para los afines (los catalanes) no hubo infracción de Munuera. Para los de la meseta, el primer ataque a la propia esencia de la competición. Lo dicho: nada ha cambiado. Todo va de si las decisiones nos benefician a nosotros o al rival. Solo Lamine permanece al margen de todo.